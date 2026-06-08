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На Украине недовольны заявлением лидеров "евротройки", сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2026
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21:26 08.06.2026 (обновлено: 22:44 08.06.2026)
На Украине недовольны заявлением лидеров "евротройки", сообщил источник

Украинские военные недовольны возможным урегулированием по линии соприкосновения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди украинских националистов и военных растет недовольство из-за сценария урегулирования конфликта, предусматривающего прекращение боевых действий по линии фронта.
  • Лидеры Германии, Франции и Великобритании изменили риторику относительно возможных параметров мирного урегулирования.
  • В публичных высказываниях европейских политиков больше не фигурируют тезисы о возвращении к границам 1991 или 2022 года.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Среди украинских националистов и военных растет недовольство из-за сценария урегулирования конфликта, предусматривающего прекращение боевых действий по линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как рассказал собеседник агентства, одной из наиболее обсуждаемых тем в украинском информационном пространстве стало недавнее заявление лидеров Германии, Франции и Великобритании о перспективах разрешения кризиса. Особое внимание привлекло изменение риторики западных стран относительно возможных параметров мирного урегулирования.
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"В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они все равно в конечном итоге отойдут России", — добавил источник.

Он отметил, что в публичных высказываниях европейских лидеров больше не фигурируют тезисы о возвращении к границам 1991 или 2022 года, а основным сценарием урегулирования называется прекращение боевых действий по текущей линии фронта.
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"На Западе перестали поднимать вопросы будущего Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, части которых также освобождены российскими войсками", — уточнили в силовых структурах.
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