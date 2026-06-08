На Украине недовольны заявлением лидеров "евротройки", сообщил источник

"В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они все равно в конечном итоге отойдут России", — добавил источник.

Он отметил, что в публичных высказываниях европейских лидеров больше не фигурируют тезисы о возвращении к границам 1991 или 2022 года, а основным сценарием урегулирования называется прекращение боевых действий по текущей линии фронта.