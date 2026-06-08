Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среди украинских националистов и военных растет недовольство из-за сценария урегулирования конфликта, предусматривающего прекращение боевых действий по линии фронта.
- Лидеры Германии, Франции и Великобритании изменили риторику относительно возможных параметров мирного урегулирования.
- В публичных высказываниях европейских политиков больше не фигурируют тезисы о возвращении к границам 1991 или 2022 года.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Среди украинских националистов и военных растет недовольство из-за сценария урегулирования конфликта, предусматривающего прекращение боевых действий по линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как рассказал собеседник агентства, одной из наиболее обсуждаемых тем в украинском информационном пространстве стало недавнее заявление лидеров Германии, Франции и Великобритании о перспективах разрешения кризиса. Особое внимание привлекло изменение риторики западных стран относительно возможных параметров мирного урегулирования.
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"В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они все равно в конечном итоге отойдут России", — добавил источник.
Он отметил, что в публичных высказываниях европейских лидеров больше не фигурируют тезисы о возвращении к границам 1991 или 2022 года, а основным сценарием урегулирования называется прекращение боевых действий по текущей линии фронта.
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"На Западе перестали поднимать вопросы будущего Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, части которых также освобождены российскими войсками", — уточнили в силовых структурах.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По их итогам они заявили о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Также обсуждалось расширение промышленного сотрудничества с Киевом для укрепления обороны Европы.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений на Украину. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
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22 июня 2022, 17:18