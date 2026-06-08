В Кривом Роге прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18