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Киев поддерживают прогнившие элементы на Западе, заявил отец Маска - РИА Новости, 08.06.2026
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01:56 08.06.2026 (обновлено: 02:01 08.06.2026)
Киев поддерживают прогнившие элементы на Западе, заявил отец Маска

Эррол Маск: Киев пользуется поддержкой прогнивших элементов в США и Европе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭррол Маск
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эррол Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск заявил, что Киевский режим пользуется поддержкой прогнивших элементов в Соединенных Штатах и Европе.
  • По мнению Маска, власти в Европе не понимают, что делают, поддерживая Киев, и у Европы больше нет определенной позиции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Киевский режим пользуется поддержкой прогнивших элементов в Соединенных Штатах и Европе, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Европа и определенные прогнившие элементы в Соединенных Штатах поддерживают (власти - ред.) на Украине. Это неправильно", - сказал он на полях ПМЭФ.
Эррол Маск на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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При этом он добавил, что власти в Европе вообще не понимают, что делают, поддерживая Киев.
«
"Позиция Европы очень странная. Я не думаю, что у Европы больше есть какая-то позиция", - сказал собеседник РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреКиевУкраинаЕвросоюзСШАЭррол Маск
 
 
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