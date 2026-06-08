Краткий пересказ от РИА ИИ Эррол Маск заявил, что Киевский режим пользуется поддержкой прогнивших элементов в Соединенных Штатах и Европе.

По мнению Маска, власти в Европе не понимают, что делают, поддерживая Киев, и у Европы больше нет определенной позиции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Киевский режим пользуется поддержкой прогнивших элементов в Соединенных Штатах и Европе, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.

"Европа и определенные прогнившие элементы в Соединенных Штатах поддерживают (власти - ред.) на Украине. Это неправильно", - сказал он на полях ПМЭФ.

При этом он добавил, что власти в Европе вообще не понимают, что делают, поддерживая Киев.

« "Позиция Европы очень странная. Я не думаю, что у Европы больше есть какая-то позиция", - сказал собеседник РИА Новости.