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Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине, заявил Риттер - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:48 08.06.2026
Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине, заявил Риттер

Экс-разведчик Риттер: Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Европа участвует в прокси-войне на Украине.
  • По мнению Риттера, для прекращения войны Европе придется безоговорочно сдаться, но она еще не пришла к такому решению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Европа уже участвует в прокси-войне… Будучи участником конфликта, для прекращения этой войны ей придется безоговорочно сдаться", - сказал Риттер.
Он добавил, что Европа "еще не пришла к этому".
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Скотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Риттер рассказал, когда закончится конфликт на Украине
4 июня, 12:21
 
ПМЭФ-2026В миреЕвропаУкраинаСкотт Риттер
 
 
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