Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине, заявил Риттер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Европа участвует в прокси-войне на Украине.
- По мнению Риттера, для прекращения войны Европе придется безоговорочно сдаться, но она еще не пришла к такому решению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Европа уже участвует в прокси-войне… Будучи участником конфликта, для прекращения этой войны ей придется безоговорочно сдаться", - сказал Риттер.
Он добавил, что Европа "еще не пришла к этому".
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.