Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В части Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает украинский "24 Канал".
"Взрывы в Днепре", — говорится в его Telegram.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в части Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18