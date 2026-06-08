"Чтобы они видели": Серена Уильямс объяснила, почему вернулась в теннис

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"Хочу, чтобы мои дети видели, как я играю. Олимпия уже немного старше, Адира еще очень маленькая. Но также иметь возможность сделать это в последний раз - это довольно круто и волнительно. Насчет одиночного разряда я не могу сказать ни да, ни нет. Прямо сейчас - нет. Я чувствую, что мне нужно немного больше тренироваться, если я хочу играть одиночку. Посмотрим, добьюсь ли я этого", - приводит слова Уильямс с пресс-конференции Yahoo Sports.