"Чтобы они видели": Серена Уильямс объяснила, почему вернулась в теннис

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс заявила, что вернулась в теннис ради своих детей.
В начале июня стало известно, что 44-летняя Уильямс возобновила карьеру и сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне в парном разряде. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.
«
"Хочу, чтобы мои дети видели, как я играю. Олимпия уже немного старше, Адира еще очень маленькая. Но также иметь возможность сделать это в последний раз - это довольно круто и волнительно. Насчет одиночного разряда я не могу сказать ни да, ни нет. Прямо сейчас - нет. Я чувствую, что мне нужно немного больше тренироваться, если я хочу играть одиночку. Посмотрим, добьюсь ли я этого", - приводит слова Уильямс с пресс-конференции Yahoo Sports.
Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур.
Она является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.