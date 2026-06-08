Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с государственным визитом 8 июня.
- Визит Си Цзиньпина в КНДР стал первым за семь лет.
ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня по местному времени прибыл в Пхеньян, начав государственный визит в КНДР", — говорится в сообщении телеканала.
Россия и Китай выступили против изоляции КНДР
20 мая, 12:22
Ранее МИД КНР сообщал, что Си Цзиньпин посетит КНДР 8-9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына с первым за семь лет государственным визитом.
В поездке в КНДР китайского лидера сопровождает его супруга Пэн Лиюань, член ПК Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, министр иностранных дел КНР Ван И и другие.