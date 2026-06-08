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Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом - РИА Новости, 08.06.2026
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06:51 08.06.2026 (обновлено: 12:04 08.06.2026)
Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за 7 лет госвизитом

© AP Photo / Ju Peng/XinhuaЛидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ju Peng/Xinhua
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с государственным визитом 8 июня.
  • Визит Си Цзиньпина в КНДР стал первым за семь лет.
ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
"Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня по местному времени прибыл в Пхеньян, начав государственный визит в КНДР", — говорится в сообщении телеканала.
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Ранее МИД КНР сообщал, что Си Цзиньпин посетит КНДР 8-9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына с первым за семь лет государственным визитом.
В поездке в КНДР китайского лидера сопровождает его супруга Пэн Лиюань, член ПК Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, министр иностранных дел КНР Ван И и другие.
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