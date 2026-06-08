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Глава Росмолодежи оценил идею снизить возраст трудоустройства детей - РИА Новости, 08.06.2026
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04:58 08.06.2026 (обновлено: 09:56 08.06.2026)
Глава Росмолодежи оценил идею снизить возраст трудоустройства детей

Глава Росмолодежи не поддержал идею снизить возраст трудоустройства до 12 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Григорий Гуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров считает преждевременным вводить 12-летних детей во взрослые трудовые отношения.
  • Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет.
  • Гуров подчеркнул, что у государства существует поэтапный подход к взрослению человека, и в 12 лет ребенок еще не обладает необходимой зрелостью для работы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Вводить 12-летнего ребенка во взрослые трудовые отношения, со всей их ответственностью и рисками, преждевременно, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом.
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"Когда человек устраивается на работу, он вступает в совершенно новую среду, где помимо труда есть и правовая сторона: нужно понимать, что тебе положено и что от тебя требуется, уметь отвечать за свои решения и за обязательства перед работодателем. Для этого необходима определенная зрелость, которая в 12 лет еще попросту не сформирована", - сказал Гуров.
Он подчеркнул, что государство не случайно поэтапно выстраивает взросление: паспорт человек получает в 14 лет, а полную дееспособность обретает только к 18.
"Так что в 12 лет перед нами еще ребенок, и вводить его во взрослые трудовые отношения, со всей их ответственностью и рисками, на мой взгляд, преждевременно", - отметил собеседник агентства.
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По его словам, за идеей снизить минимальный возраст трудоустройства стоит наблюдение, что у ребенка в 12 лет есть много энергии, интереса к миру, желания пробовать себя в разном и понять, чем ему хочется заниматься.
"И это желание нельзя оставлять без ответа – просто отвечать на него нужно не через трудовой договор, а через формы, которые подходят возрасту", - добавил Гуров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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