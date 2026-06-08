Тренер тринидадцев рассказал о сомнениях по матчу со сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго по футболу Дерек Кинг подчеркнул высокий статус национальной команды России.

Сборная России примет команду Тринидада и Тобаго в Калининграде во вторник.

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго по футболу Дерек Кинг подчеркнул высокий статус национальной команды России в преддверии товарищеской встречи.

Во вторник сборная России в Калининграде примет команду Тринидада и Тобаго.

"В сборной России очень много хороших нападающих. Мы адаптируем свои оборонительные действия и надеемся, что сможем противостоять игрокам сборной России. Не было сомнений, участвовать ли в этом матче, учитывая, что Россия не выступает под эгидой ФИФА. Сейчас нам такая игра и нужна. Нам нужна игра против сильной сборной, такой, как Россия", - сказал Кинг на пресс-конференции.

В марте 2025 года сборная России в Москве разгромила команду Гренады со счетом 5:0.

"Мы общались с нашими коллегами из Гренады, им очень понравился матч против российской сборной. Мы тоже ждем такой хорошей игры. У нас складывалось все хорошо. Нас очень хорошо приняли, отличные условия, все здорово", - заявили в пресс-службе сборной Тринидада и Тобаго.