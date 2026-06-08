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Тренер тринидадцев рассказал о сомнениях по матчу со сборной России - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:16 08.06.2026
Тренер тринидадцев рассказал о сомнениях по матчу со сборной России

Тренер сборной Тринидада заявил, что не было сомнений по матчу с россиянами

© Соцсети сборной России по футболуМаксим Глушенков и Александр Головин
Максим Глушенков и Александр Головин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Соцсети сборной России по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго по футболу Дерек Кинг подчеркнул высокий статус национальной команды России.
  • Сборная России примет команду Тринидада и Тобаго в Калининграде во вторник.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго по футболу Дерек Кинг подчеркнул высокий статус национальной команды России в преддверии товарищеской встречи.
Во вторник сборная России в Калининграде примет команду Тринидада и Тобаго.
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"В сборной России очень много хороших нападающих. Мы адаптируем свои оборонительные действия и надеемся, что сможем противостоять игрокам сборной России. Не было сомнений, участвовать ли в этом матче, учитывая, что Россия не выступает под эгидой ФИФА. Сейчас нам такая игра и нужна. Нам нужна игра против сильной сборной, такой, как Россия", - сказал Кинг на пресс-конференции.
В марте 2025 года сборная России в Москве разгромила команду Гренады со счетом 5:0.
"Мы общались с нашими коллегами из Гренады, им очень понравился матч против российской сборной. Мы тоже ждем такой хорошей игры. У нас складывалось все хорошо. Нас очень хорошо приняли, отличные условия, все здорово", - заявили в пресс-службе сборной Тринидада и Тобаго.
В пятницу подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили сборную Буркина-Фасо со счетом 3:0.
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