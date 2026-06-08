Трамп пригрозил Израилю оставить его один на один с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп предупредил Нетаньяху о возможном отказе в помощи в случае новых иранских обстрелов.
- По словам президента, пять стран попросили его оказать давление на премьера Израиля.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном отказе в помощи при новых обстрелах.
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"Я сказал ему: "Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана", — сообщил он телеканалу N12.
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"Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки", — добавил президент.
Накануне вечером Иран атаковал израильскую территорию после недавнего удара по пригороду Бейрута со стороны ЦАХАЛ. Корпус стражей исламской революции уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.
Ночью и утром стороны обменивались ударами по военным целям, а также по нефтехимическим предприятиям.
Глава Белого дома, в свою очередь, созвонился с Нетаньяху и представителями "Хезболлы" и объявил, что стороны прекратят огонь.