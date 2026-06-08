В Нью-Йорке стадион обнесли заборами перед приездом Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Стадион "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке окружили заборами в преддверии игры баскетбольных команд "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс".

Ожидается, что Дональд Трамп посетит игру.

НЬЮ-ЙОРК, 8 июн - РИА Новости. Стадион Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке окружили заборами в преддверии игры баскетбольных команд "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс", которую посетит президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.

"Нью-Йорк" ведет со счетом 2:0 в серии до четырех побед. "Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).

Игра в Нью-Йорке состоится в 20.30 (03.30 мск), на ней ждут президента США Дональда Трампа . За несколько часов до матча возле стадиона заметно усиленное присутствие силовиков, в том числе Секретной службы.

Сама арена обнесена забором в более чем два метра. На близлежащих улицах корреспондент РИА Новости также не заметил бездомных, а вот мешки с мусором пока не убрали.

Городская полиция предупреждает о дополнительных мерах безопасности и призывает горожан избегать район, если только в этом нет необходимости.

В ночь на понедельник (по мск) рядом с местом проведения матча, на Пенсильванском вокзале, произошла поножовщина. Пострадали шестеро.