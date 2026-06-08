В Нью-Йорке стадион обнесли заборами перед приездом Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стадион "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке окружили заборами в преддверии игры баскетбольных команд "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс".
- Ожидается, что Дональд Трамп посетит игру.
НЬЮ-ЙОРК, 8 июн - РИА Новости. Стадион Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке окружили заборами в преддверии игры баскетбольных команд "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс", которую посетит президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.
"Нью-Йорк" ведет со счетом 2:0 в серии до четырех побед. "Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Игра в Нью-Йорке состоится в 20.30 (03.30 мск), на ней ждут президента США Дональда Трампа. За несколько часов до матча возле стадиона заметно усиленное присутствие силовиков, в том числе Секретной службы.
Сама арена обнесена забором в более чем два метра. На близлежащих улицах корреспондент РИА Новости также не заметил бездомных, а вот мешки с мусором пока не убрали.
Городская полиция предупреждает о дополнительных мерах безопасности и призывает горожан избегать район, если только в этом нет необходимости.
В ночь на понедельник (по мск) рядом с местом проведения матча, на Пенсильванском вокзале, произошла поножовщина. Пострадали шестеро.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.