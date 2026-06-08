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Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня, заявил Трамп - РИА Новости, 08.06.2026
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13:41 08.06.2026 (обновлено: 13:48 08.06.2026)
Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня, заявил Трамп

Трамп: Израиль и Иран стремятся договориться о немедленном прекращении огня

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран рассчитывают на немедленное прекращение огня, но на пути переговоров о мире встают "невежество и глупость".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
"Обе стороны, Израиль и Иран, рассчитывают на немедленное прекращение огня. Заключительные переговоры о мире продвигаются, но на пути у них встают - невежество и глупость", - написал он в понедельник в своей соцсети Truth Social.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Трамп публично потребовал от Ирана и Израиля прекратить обмен ударами
Вчера, 12:40
 
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