Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран рассчитывают на немедленное прекращение огня, но на пути переговоров о мире встают "невежество и глупость".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.