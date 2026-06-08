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Трамп публично потребовал от Ирана и Израиля прекратить обмен ударами - РИА Новости, 08.06.2026
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12:40 08.06.2026 (обновлено: 13:58 08.06.2026)
Трамп публично потребовал от Ирана и Израиля прекратить обмен ударами

Трамп публично призвал Иран и Израиль немедленно прекратить обмен ударами

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить обмен ударами, начавшийся со вчерашнего вечера.
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп публично потребовал от Тегерана и Тель-Авива остановить боевые действия.
«
"Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрелять", — написал он в соцсети Truth Social.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
МИД Ирана назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия
Вчера, 05:48
Ранее президент США призвал ИРИ вернуться к переговорам и заключить сделку, а ЦАХАЛ — отказаться от ответных атак.
Накануне вечером Иран атаковал Израиль после недавнего удара по пригороду Бейрута со стороны Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Трамп нецензурно выругался на Нетаньяху по телефону, утверждает Axios
2 июня, 02:54
Ночью и утром Тегеран и Тель-Авив обменивались ударами по военным целям, а также по нефтехимическим предприятиям.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.
В ответ на это Иран решил приостановить переговоры с США. Соблюдение Тель-Авивом режима прекращения огня с Бейрутом было одним из условий перемирия между Тегераном и Вашингтоном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Хуже, чем наглость: новые требования США пугают своей неадекватностью
26 мая, 08:00
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампИсраэль КацХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаКорпус стражей исламской революцииБиньямин Нетаньяху
 
 
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