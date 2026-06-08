Трамп публично потребовал от Ирана и Израиля прекратить обмен ударами

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить обмен ударами, начавшийся со вчерашнего вечера.

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп публично потребовал от Тегерана и Тель-Авива остановить боевые действия.

« "Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрелять", — написал он в соцсети Truth Social

Ранее президент США призвал ИРИ вернуться к переговорам и заключить сделку, а ЦАХАЛ — отказаться от ответных атак.

Накануне вечером Иран атаковал Израиль после недавнего удара по пригороду Бейрута со стороны Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.

Ночью и утром Тегеран и Тель-Авив обменивались ударами по военным целям, а также по нефтехимическим предприятиям.

В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.