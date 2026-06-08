Трамп публично потребовал от Ирана и Израиля прекратить обмен ударами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить обмен ударами, начавшийся со вчерашнего вечера.
ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп публично потребовал от Тегерана и Тель-Авива остановить боевые действия.
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"Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрелять", — написал он в соцсети Truth Social.
Ранее президент США призвал ИРИ вернуться к переговорам и заключить сделку, а ЦАХАЛ — отказаться от ответных атак.
Накануне вечером Иран атаковал Израиль после недавнего удара по пригороду Бейрута со стороны Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.
Ночью и утром Тегеран и Тель-Авив обменивались ударами по военным целям, а также по нефтехимическим предприятиям.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.
В ответ на это Иран решил приостановить переговоры с США. Соблюдение Тель-Авивом режима прекращения огня с Бейрутом было одним из условий перемирия между Тегераном и Вашингтоном.