Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.
- Выборы в Армении прошли 7 июня, в них участвовало 18 партий и политических блоков.
- Токаев отметил готовность Казахстана к продолжению активного сотрудничества со страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
АЛМА-АТА, 8 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня, в них участвовало 18 партий и политических блоков.
«
"Глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах. Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении", — говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Глава Казахстана отметил, что республика готова продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Также Токаев пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.
Пашинян заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным
3 июня, 14:47