Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах

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"Глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах. Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении", — говорится в сообщении президентской пресс-службы.