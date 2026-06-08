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Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах - РИА Новости, 08.06.2026
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09:11 08.06.2026 (обновлено: 11:49 08.06.2026)
Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах

Токаев поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.
  • Выборы в Армении прошли 7 июня, в них участвовало 18 партий и политических блоков.
  • Токаев отметил готовность Казахстана к продолжению активного сотрудничества со страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
АЛМА-АТА, 8 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня, в них участвовало 18 партий и политических блоков.
«

"Глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах. Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении", — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Глава Казахстана отметил, что республика готова продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Также Токаев пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.
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В миреАрменияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевНикол ПашинянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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