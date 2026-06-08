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Самсонова проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
22:52 08.06.2026
Самсонова проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне

Теннисистка Самсонова проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийская теннисистка Людмила Самсонова
Российская теннисистка Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Людмила Самсонова не вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Лондоне.
  • В матче первого круга Самсонова уступила Хэрриет Дарт из Великобритании со счетом 7:5, 4:6, 3:6.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.
В матче первого круга занимающая 35-е место в мировом рейтинге Самсонова уступила британке Хэрриет Дарт (160-я ракетка мира) со счетом 7:5, 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.
Во втором круге соперницей Дарт станет швейцарка Белинда Бенчич (11).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
HSBC Championships
08 июня 2026 • начало в 16:30
Завершен
Хэрриет Дарт
2 : 15:76:46:3
Людмила Самсонова
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