Самсонова проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова не вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Лондоне.
- В матче первого круга Самсонова уступила Хэрриет Дарт из Великобритании со счетом 7:5, 4:6, 3:6.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.
В матче первого круга занимающая 35-е место в мировом рейтинге Самсонова уступила британке Хэрриет Дарт (160-я ракетка мира) со счетом 7:5, 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.
Во втором круге соперницей Дарт станет швейцарка Белинда Бенчич (11).
HSBC Championships
08 июня 2026 • начало в 16:30
Завершен
2 : 15:76:46:3