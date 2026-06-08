Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP.
- Андрей Рублев расположился на 13-й позиции, Карен Хачанов — на 15-й.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее Медведев проиграл в первом раунде Открытого чемпионата Франции австралийцу Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6). Россиянин в седьмой раз в карьере покинул главный грунтовый турнир сезона в первом круге. Другой россиянин Андрей Рублев располагается на 13-й позиции, а Карен Хачанов - на 15-й.
Первую строчку сохранил за собой итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, на третьем месте остался победивший на "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев. Представляющий Казахстан Александр Бублик вылетел из топ-10 и стал 11-м.
Рейтинг ATP, версия от 8 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13500 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 9960;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7305;
4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4440;
5 (5). Бен Шелтон (США) - 3920;
6 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 3905;
7 (4). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
8 (8). Даниил Медведев (Россия) - 3760;
9 (9). Тейлор Фриц (США) - 3720;
10 (14). Флавио Коболли (Италия) - 3540...
13 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2460...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2320.