Рейтинг@Mail.ru
Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:26 08.06.2026 (обновлено: 12:01 08.06.2026)
Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP

Медведев сохранил 8 место в рейтинге ATP после "Ролан Гаррос", Зверев на 3 месте

© твиттер Даниила МедведеваДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© твиттер Даниила Медведева
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP.
  • Андрей Рублев расположился на 13-й позиции, Карен Хачанов — на 15-й.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее Медведев проиграл в первом раунде Открытого чемпионата Франции австралийцу Адаму Уолтону (2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6). Россиянин в седьмой раз в карьере покинул главный грунтовый турнир сезона в первом круге. Другой россиянин Андрей Рублев располагается на 13-й позиции, а Карен Хачанов - на 15-й.
Первую строчку сохранил за собой итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, на третьем месте остался победивший на "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев. Представляющий Казахстан Александр Бублик вылетел из топ-10 и стал 11-м.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Медведев не стал искать оправданий после вылета с "Ролан Гаррос"
26 мая, 18:35
Рейтинг ATP, версия от 8 июня:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13500 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 9960;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7305;
4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4440;
5 (5). Бен Шелтон (США) - 3920;
6 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 3905;
7 (4). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
8 (8). Даниил Медведев (Россия) - 3760;
9 (9). Тейлор Фриц (США) - 3720;
10 (14). Флавио Коболли (Италия) - 3540...
13 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2460...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
Александр Зверев празднует победу на Ролан Гаррос - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Зверев ответил хейтерам после победы на "Ролан Гаррос"
Вчера, 01:49
 
ТеннисСпортРоссияИталияСШАДаниил МедведевКарен ХачановАндрей РублевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала