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Тарпищев: Медведев может пробиться в топ-5 мирового рейтинга - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
15:32 08.06.2026
Тарпищев: Медведев может пробиться в топ-5 мирового рейтинга

Тарпищев: Медведев нашел себя и может пробиться в топ-5 мирового рейтинга

© AP Photo / Andrew MedichiniДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев стабилизировал качество игры и к концу сезона может подняться в пятерку лучших в рейтинге ATP.
  • В обновленном рейтинге ATP Медведев сохранил восьмую позицию.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Первая ракетка России Даниил Медведев в последнее время стабилизировал качество игры и к концу сезона может подняться в пятерку лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В обновленном в понедельник рейтинге ATP россиянин сохранил восьмую позицию.
"Я думаю, что Даниил Медведев сейчас уже нашел себя по качеству игры. В конце года он способен быть в пятерке сильнейших теннисистов мира", - сказал Тарпищев, оценивая перспективы спортсмена.
Первую строчку рейтинга сохранил итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, на третьем месте остался победивший на "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP
Вчера, 08:26
 
ТеннисДаниил МедведевЯнник СиннерКарлос АлькарасФедерация тенниса России (ФТР)Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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