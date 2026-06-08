Тарпищев: Медведев может пробиться в топ-5 мирового рейтинга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев стабилизировал качество игры и к концу сезона может подняться в пятерку лучших в рейтинге ATP.
- В обновленном рейтинге ATP Медведев сохранил восьмую позицию.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Первая ракетка России Даниил Медведев в последнее время стабилизировал качество игры и к концу сезона может подняться в пятерку лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В обновленном в понедельник рейтинге ATP россиянин сохранил восьмую позицию.
"Я думаю, что Даниил Медведев сейчас уже нашел себя по качеству игры. В конце года он способен быть в пятерке сильнейших теннисистов мира", - сказал Тарпищев, оценивая перспективы спортсмена.
Первую строчку рейтинга сохранил итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, на третьем месте остался победивший на "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев.
Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP
Вчера, 08:26