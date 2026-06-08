Тарпищев: Медведев может пробиться в топ-5 мирового рейтинга

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Первая ракетка России Даниил Медведев в последнее время стабилизировал качество игры и к концу сезона может подняться в пятерку лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.