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Тарпищев дал совет Андреевой после триумфа на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
12:33 08.06.2026
Тарпищев дал совет Андреевой после триумфа на "Ролан Гаррос"

Тарпищев: задача Андреевой – научиться идеально играть на всех покрытиях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что основная задача первой ракетки России Мирры Андреевой – не форсировать события, а научиться хорошо и стабильно играть на различных покрытиях кортов.
В субботу Андреева на грунтовом корте победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема. В понедельник 19-летняя россиянка возглавила чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA). Второй идет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, третьей - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
06 июня 2026 • начало в 16:25
Завершен
Майя Хвалиньская
0 : 23:62:6
Мирра Андреева
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«
"От молодых спортсменов тяжело ждать стабильных результатов. Конечно, Мирра сейчас находится на подъеме и эмоционально хороша. Она может выиграть и другой трофей Большого шлема, но главная ее задача сейчас состоит в другом – добиться того, чтобы она идеально играла на всех покрытиях. Потому что у каждого покрытия кортов есть своя специфика. И выиграть четыре турнира не представляется возможным. Например, у мужчин только два человека за всю историю тенниса побеждали на четырех турнирах Большого шлема (за один сезон)", - сказал Тарпищев.
"И у молодежи сейчас что-то форсировать нельзя, потому что существует большая зависимость от нервной системы и психики. Надо формировать качества, которые позволяли бы играть стабильно, а на это нужно время. Поэтому замахиваться на новые трофеи Мирре можно, но это вопрос времени. И молодых ни в коем случае нельзя перегружать. Конечно, мы держим в голове новые победы и если у Мирры получится побеждать, то будет хорошо. А если не удастся, то в этом нет ничего страшного", - подчеркнул собеседник агентства.
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Великая победа России! Андреева сотворила чудо на "Ролан Гаррос"
6 июня, 18:36
 
ТеннисМирра АндрееваАрина СоболенкоЕлена РыбакинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Федерация тенниса России (ФТР)Шамиль ТарпищевРолан Гаррос
 
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