Тарпищев дал совет Андреевой после триумфа на "Ролан Гаррос"

"От молодых спортсменов тяжело ждать стабильных результатов. Конечно, Мирра сейчас находится на подъеме и эмоционально хороша. Она может выиграть и другой трофей Большого шлема, но главная ее задача сейчас состоит в другом – добиться того, чтобы она идеально играла на всех покрытиях. Потому что у каждого покрытия кортов есть своя специфика. И выиграть четыре турнира не представляется возможным. Например, у мужчин только два человека за всю историю тенниса побеждали на четырех турнирах Большого шлема (за один сезон)", - сказал Тарпищев.

"И у молодежи сейчас что-то форсировать нельзя, потому что существует большая зависимость от нервной системы и психики. Надо формировать качества, которые позволяли бы играть стабильно, а на это нужно время. Поэтому замахиваться на новые трофеи Мирре можно, но это вопрос времени. И молодых ни в коем случае нельзя перегружать. Конечно, мы держим в голове новые победы и если у Мирры получится побеждать, то будет хорошо. А если не удастся, то в этом нет ничего страшного", - подчеркнул собеседник агентства.