Тарпищев: Андреевой к концу года по силам войти в тройку рейтинга WTA

"И многие молодые спортсмены "не доживают" до высоких результатов, потому что бывает очень большой уровень травматизма. Плюс игры проходят на разных покрытиях, а это совершенно другая нагрузка на мышечный аппарат и все время идет адаптация. К тому уже накапливается усталость, и прежде всего нервная. И физическая готовность должна быть на очень высоком уровне, потому что нельзя спланировать нагрузку в каждом конкретном матче. Поэтому есть много факторов, которые вплетаются в этот процесс и молодежь надо охранять – прежде всего для того, чтобы появилась стабильность в игре, чтобы организм хорошо восстанавливался и были идеальные условия для подготовки. И тогда уже можно говорить о стабильности результатов. Пока идет формирование всего этого и надо быть осторожным", - добавил собеседник агентства.