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Тарпищев: Андреевой к концу года по силам войти в тройку рейтинга WTA - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
12:13 08.06.2026 (обновлено: 13:01 08.06.2026)

Тарпищев: Андреевой к концу года по силам войти в тройку рейтинга WTA

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шамиль Тарпищев заявил, что Мирра Андреева способна к концу сезона пробиться в первую тройку рейтинга WTA.
  • Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос» и переместилась с восьмого на шестое место в рейтинге WTA.
  • Тарпищев отметил сложность подготовки теннисистов из-за отсутствия лимита времени участия и необходимости адаптации к разным покрытиям.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что первая ракетка России Мирра Андреева способна к концу сезона пробиться в тройку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
В субботу 19-летняя Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема. В опубликованном в понедельник рейтинге WTA россиянка с восьмого переместилась на шестое место.
"Я думаю, что Мирре Андреевой к концу сезона по силам быть в тройке мирового рейтинга. В этом плане у нее все идет нормально, а с позиции достижения результатов надо подходить аккуратно, потому что любые перегрузки – это ход назад. И в этом плане существуют большие требования к восстановлению. Сложность подготовки заключается в том, что теннис - единственный вид спорта без лимита времени участия. Ведь один матч можно играть полтора часа, а можно и пять часов. А турнир Большого шлема ведь идет две недели. Мирра очень удачно дошла до четвертьфинала, проиграв только один сет и сохранив свой потенциал. А из-за не лимитированного времени кто-то подходит к этой стадии, сыграв на 6-7 часов больше, чем другие", - сказал Тарпищев.
"И многие молодые спортсмены "не доживают" до высоких результатов, потому что бывает очень большой уровень травматизма. Плюс игры проходят на разных покрытиях, а это совершенно другая нагрузка на мышечный аппарат и все время идет адаптация. К тому уже накапливается усталость, и прежде всего нервная. И физическая готовность должна быть на очень высоком уровне, потому что нельзя спланировать нагрузку в каждом конкретном матче. Поэтому есть много факторов, которые вплетаются в этот процесс и молодежь надо охранять – прежде всего для того, чтобы появилась стабильность в игре, чтобы организм хорошо восстанавливался и были идеальные условия для подготовки. И тогда уже можно говорить о стабильности результатов. Пока идет формирование всего этого и надо быть осторожным", - добавил собеседник агентства.
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Великая победа России! Андреева сотворила чудо на "Ролан Гаррос"
6 июня, 18:36
 
ТеннисМирра АндрееваШамиль ТарпищевЖенская теннисная ассоциация (WTA)Федерация тенниса России (ФТР)
 
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