Тарпищев: Андреевой к концу года по силам войти в тройку рейтинга WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шамиль Тарпищев заявил, что Мирра Андреева способна к концу сезона пробиться в первую тройку рейтинга WTA.
- Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос» и переместилась с восьмого на шестое место в рейтинге WTA.
- Тарпищев отметил сложность подготовки теннисистов из-за отсутствия лимита времени участия и необходимости адаптации к разным покрытиям.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что первая ракетка России Мирра Андреева способна к концу сезона пробиться в тройку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
"Я думаю, что Мирре Андреевой к концу сезона по силам быть в тройке мирового рейтинга. В этом плане у нее все идет нормально, а с позиции достижения результатов надо подходить аккуратно, потому что любые перегрузки – это ход назад. И в этом плане существуют большие требования к восстановлению. Сложность подготовки заключается в том, что теннис - единственный вид спорта без лимита времени участия. Ведь один матч можно играть полтора часа, а можно и пять часов. А турнир Большого шлема ведь идет две недели. Мирра очень удачно дошла до четвертьфинала, проиграв только один сет и сохранив свой потенциал. А из-за не лимитированного времени кто-то подходит к этой стадии, сыграв на 6-7 часов больше, чем другие", - сказал Тарпищев.
"И многие молодые спортсмены "не доживают" до высоких результатов, потому что бывает очень большой уровень травматизма. Плюс игры проходят на разных покрытиях, а это совершенно другая нагрузка на мышечный аппарат и все время идет адаптация. К тому уже накапливается усталость, и прежде всего нервная. И физическая готовность должна быть на очень высоком уровне, потому что нельзя спланировать нагрузку в каждом конкретном матче. Поэтому есть много факторов, которые вплетаются в этот процесс и молодежь надо охранять – прежде всего для того, чтобы появилась стабильность в игре, чтобы организм хорошо восстанавливался и были идеальные условия для подготовки. И тогда уже можно говорить о стабильности результатов. Пока идет формирование всего этого и надо быть осторожным", - добавил собеседник агентства.