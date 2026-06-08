ВСУ потеряли до 325 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.
- Потери ВСУ за сутки составили до 325 военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два автомобиля.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ за сутки составили до 325 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю... Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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