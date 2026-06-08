ВСУ за сутки потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Войска группировки «Восток» продолжили продвижение и нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.
- Противник потерял более 450 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Войска группировки "Восток" продолжили продвижение, нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, противник потерял более 450 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сообщении.
Указано, что украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани и Трудовое в Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы в Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.