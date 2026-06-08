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ВСУ за сутки потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 08.06.2026
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12:09 08.06.2026 (обновлено: 17:02 08.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 450 боевиков в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Войска группировки «Восток» продолжили продвижение и нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.
  • Противник потерял более 450 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Войска группировки "Восток" продолжили продвижение, нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, противник потерял более 450 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сообщении.
Указано, что украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани и Трудовое в Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы в Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
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