Племенные хозяйства Забайкалья получат субсидии в размере 37 млн рублей

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"Направили субсидии в размере 37 миллионов рублей на финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных хозяйствам из пяти округов Забайкалья. Так, средства выделили восьми сельхозтоваропроизводителям, занимающимся овцеводством. Еще восемь племрепродукторов по выращиванию крупного рогатого скота получат материальную поддержку на развитие скотоводства", — отметила глава краевого Минсельхоза Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.