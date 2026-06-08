Племенные хозяйства Забайкалья получат субсидии в размере 37 млн рублей

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Племенным хозяйствам Забайкалья выплатят средства господдержки на общую сумму 37 миллионов рублей для достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Направили субсидии в размере 37 миллионов рублей на финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных хозяйствам из пяти округов Забайкалья. Так, средства выделили восьми сельхозтоваропроизводителям, занимающимся овцеводством. Еще восемь племрепродукторов по выращиванию крупного рогатого скота получат материальную поддержку на развитие скотоводства", — отметила глава краевого Минсельхоза Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что финансирование доведут также четырем племенным заводам по разведению лошадей и одному хозяйству в подотрасли верблюдоводства.
Всего государственная поддержка предоставлена на племенное маточное поголовье в количестве 15,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Каждый год предоставляемые из федерального и краевого бюджетов денежные средства позволяют хозяйствам сохранять генофонд и улучшать продуктивные качества племенного скота.
Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" призван нарастить индекс производства продукции агропромышленного комплекса и увеличить продуктивность сельскохозяйственных животных.