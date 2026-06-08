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Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 произошла стрельба - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
09:33 08.06.2026
Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 произошла стрельба

Девять человек пострадали в результате стрельбы возле базы сборной Англии в США

© AP Photo / Brynn AndersonПолицейская машина рядом со школой Хаффмана в Бирмингеме в штате Алабама. 7 марта 2018
Полицейская машина рядом со школой Хаффмана в Бирмингеме в штате Алабама. 7 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Brynn Anderson
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возле тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2026 года произошла стрельба.
  • В результате стрельбы девять взрослых получили травмы, не угрожающие жизни, и обратились в местные больницы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возле тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2026 года произошла стрельба, девять человек пострадали, сообщает The Athletic.
По информации издания, полиция получила вызов после сообщений о стрельбе на Трост-авеню в Канзас-Сити (штат Миссури) утром в субботу. После прибытия на место происшествия сотрудники обнаружили большую расходящуюся толпу. В результате инцидента три взрослые женщины получили ранения и были госпитализированы. Позднее стало известно, что девять взрослых обратились в различные местные больницы с травмами, не угрожающими жизни.
Инцидент произошел в десяти минутах езды от базы сборной Англии. Отмечается, что подозреваемые не были задержаны, но полицейские продолжали патрулировать местность.
Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснило, что база сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США. Место тренировок команды расположено в Канзас-Сити. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч). Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Англии сыграет в группе L, где встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Англичане являются победителем домашнего чемпионата мира 1966 года.
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Сборная Англии на ЧМ тренируется в одном из самых опасных городов США
Вчера, 05:37
 
ФутболАнглияКанзас-Сити (Миссури)ЧМ по футболу 2026СШАСтрельба
 
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