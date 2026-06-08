Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 произошла стрельба

Краткий пересказ от РИА ИИ Возле тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2026 года произошла стрельба.

В результате стрельбы девять взрослых получили травмы, не угрожающие жизни, и обратились в местные больницы.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возле тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира 2026 года произошла стрельба, девять человек пострадали, сообщает The Athletic.

По информации издания, полиция получила вызов после сообщений о стрельбе на Трост-авеню в Канзас-Сити (штат Миссури) утром в субботу. После прибытия на место происшествия сотрудники обнаружили большую расходящуюся толпу. В результате инцидента три взрослые женщины получили ранения и были госпитализированы. Позднее стало известно, что девять взрослых обратились в различные местные больницы с травмами, не угрожающими жизни.

Инцидент произошел в десяти минутах езды от базы сборной Англии. Отмечается, что подозреваемые не были задержаны, но полицейские продолжали патрулировать местность.

Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснило, что база сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США. Место тренировок команды расположено в Канзас-Сити. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч). Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.