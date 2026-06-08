Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что Россия и Китай становятся новыми центрами влияния.
- По мнению эксперта, меняются роли и многих других стран, включая государства Латинской Америки, Мексику и Канаду.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Мир изменился. США и Западная Европа раскололись на части. Ни одна из этих частей уже не обладает прежней силой. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И конечно, они будут заключать новые сделки", — отметил он.
При этом профессор подчеркнул, что меняются роли и многих других стран.
"То же самое делает и Латинская Америка. То же самое — Мексика и Канада. Это уже происходит. Это все большая ошибка? Бросьте. Только для менталитета американцев, которые не хотят видеть, что происходит с ними самими", — добавил эксперт.
Как отмечало издание AntiDiplomatico, недавние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине послали мировому сообществу сигнал о снижении влияния США. В статье утверждалось, что Китай и Россия намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, отличного от того, в котором доминируют Соединенные Штаты.