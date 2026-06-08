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"Это большая ошибка". В США заявили об изменении роли России - РИА Новости, 08.06.2026
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07:18 08.06.2026 (обновлено: 17:28 08.06.2026)
"Это большая ошибка". В США заявили об изменении роли России

Профессор Хадсон: Россия и Китай становятся новыми центрами влияния

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что Россия и Китай становятся новыми центрами влияния.
  • По мнению эксперта, меняются роли и многих других стран, включая государства Латинской Америки, Мексику и Канаду.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Мир изменился. США и Западная Европа раскололись на части. Ни одна из этих частей уже не обладает прежней силой. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И конечно, они будут заключать новые сделки", — отметил он.
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При этом профессор подчеркнул, что меняются роли и многих других стран.
"То же самое делает и Латинская Америка. То же самое — Мексика и Канада. Это уже происходит. Это все большая ошибка? Бросьте. Только для менталитета американцев, которые не хотят видеть, что происходит с ними самими", — добавил эксперт.
Как отмечало издание AntiDiplomatico, недавние переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине послали мировому сообществу сигнал о снижении влияния США. В статье утверждалось, что Китай и Россия намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, отличного от того, в котором доминируют Соединенные Штаты.
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