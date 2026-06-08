МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Населенный пункт Химик в ДНР находится под контролем российских войск, сообщили в Минобороны России.

Также силы российского ПВО за сутки уничтожили 634 беспилотника ВСУ.

Более того, за неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены три населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1445 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 80 единиц военной автомобильной техники и 12 бронированных машин ВСУ.

Успехи в зоне СВО

ВС России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Бойцы группировки войск "Север" психологически давили на ВСУ с помощью листовок и громкоговорящей связи при установлении контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ ударом дрона "Герань" ликвидировали патрульный катер ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны России.

Ударные беспилотники российской группировки войск "Восток" уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области, сорвав попытку наступления, сообщили в Минобороны России.

Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили замаскированное артиллерийское орудие Д-30 и полевой склад материальных средств ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Подразделения российских войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили семь наземных роботизированных платформ украинских боевиков в Харьковской области, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным "Кот" в беседе с РИА Новости.

Военнослужащие группировки "Север" с начала июня уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ , рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".

Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил на сумском направлении замаскированную в лесу боевую бронированную машину ВСУ "Новатор", сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Физик".

Ударные беспилотники "Молния-2" группировки войск "Север" за сутки уничтожили три опорных пункта ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости оператор расчета БПЛА с позывным "Юнга".

"Калашников" передал крупную партию подствольных гранатометов ГП-34 заказчику, сообщила пресс-служба концерна. Она добавила, что это изделие используется в зоне проведения спецоперации.

Продвижение бойцов РФ в ДНР

Подразделения Вооруженных сил РФ сократили расстояние до Краматорска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин

Он добавил, что подразделения ВС РФ ведут бои в лесных массивах Святогорска в ДНР.

По его словам российские военные наступают на городскую застройку в центре Константиновки в ДНР со стороны Ильиновки и Новодмитровки.

Пушилин отметил, что бойцы ВС РФ продвинулись в Коммунальном и Центральном микрорайонах города Красный Лиман в ДНР.

У Киева дела плохи

Украинские десантники из элитной 78-й бригады понесли большие потери под Белопольем в Сумской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Военнослужащий ВСУ задержан за кражу и продажу 16 БПЛА своего подразделения, государству нанесен ущерб на сумму более чем 550 тысяч гривен (12,4 тысячи долларов), сообщило в понедельник госбюро расследований Украины (ГБР).

Германия не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Украины , заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре . Ранее Германия предложила предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС . По словам Котре, если движение в этом направлении начнется, то платить за это снова придется прежде всего немцам.

Батальон 93-й бригады ВСУ из Константиновки (ДНР) переброшен в Черниговскую область на восстановление, однако несет потери от российской артиллерии и дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киеве, пожаловавшись на рабские условия службы в ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua". На опубликованном изданием фото военнослужащий стоит босиком на площади, его руки и ноги закованы цепями, он держит плакат с надписью: "Сроки службы!!!". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. При этом сроки демобилизации в законе прописаны не были.

Зверство ВСУ

Боевики ВСУ убивают мирных жителей в Днепропетровской области , чтобы занять их дома под позиции, и не дают гражданским возможности эвакуироваться, сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки войск "Центр" Дмитрий Темпалов. По словам военнослужащего, во время разведывательных полетов на днепропетровском направлении российские операторы неоднократно фиксировали действия украинских подразделений в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Он добавил, что приоритетом для украинских подразделений является создание укрепленных позиций, а не обеспечение безопасности гражданского населения.

Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 60 раз, один мирный житель погиб, пять ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев

Сергей Аксенов. Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали, сообщил глава Крыма

Украинское командование завело военнослужащих в частичное окружение под Добропольем в ДНР, не предупредив их об этом, и почти три месяца не давало разрешения на отход, в течение которых бойцов подрывали на минах, они горели и подвергались атакам, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниель Жарков, участвовавший в конфликте на стороне ВСУ. По его словам, только спустя почти три месяца командование дало добро на откат. Бойцы начали потихоньку отходить к соседнему окопу, где уже находились другие украинские военные, поскольку отступление было массовым.

Украинский дрон атаковал семью с ребенком, пытавшуюся эвакуироваться из города Родинское в ДНР во время пасхального перемирия, сообщил РИА Новости беженец. По его словам, 12 апреля во время пасхального перемирия его семья эвакуировалась из Родинского, расположенного недалеко от Красноармейска . Кроме того, из города пытались выйти еще несколько групп мирных жителей.

Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 163 украинских беспилотника различного типа, 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, есть погибшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн

Удары ВСУ по Энергодару в минувшие выходные продолжались, заявил глава " Росатома Алексей Лихачев . По его словам, совершенно очевидно, что это реализуемая Киевом тактика выматывания жителей Энергодара.

Командир Азова* Надточий до СВО тренировался в Польше

Командир 1-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов"* Алексей Надточий до начала специальной военной операции проходил обучение в учебно-тренировочной организации European Security Academy ( ESA ) в Польше, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным силовиков, полковник Алексей Алексеевич Надточий родился 1 февраля 1988 года в Сочи , впоследствии его семья переехала в Донецк , где он окончил школу и с 2004 по 2008 год обучался в академии Национальной гвардии Украины. В 2013 году женился. С 2008 по 2015 год проходил службу в батальоне физической безопасности войсковой части 3037. В 2015 году, по его словам, по распоряжению из Киева вместе с воинской частью выехал в Мариуполь . В 2023 году вступил в ряды "Азов"*.

Собеседник агентства предоставил фотографию, где Надточий сидит в камуфляжной форме на фоне логотипа учебно-тренировочной организации European Security Academy (ESA).

Батальон "Азов"* был сформирован на Украине в 2014 году и впоследствии вошел в состав Национальной гвардии Украины. Верховный суд России в августе 2022 года признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Дальнобольное оружие от стран "евротройки" для Украины

Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне

Страны также продолжают настаивать на размещении на Украине западного контингента в рамках урегулирования. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.

После этого, в Кремле указали на непоследовательность Макрона, Мерца и Стармера, которые, говоря о мире, содействуют производству оружия на Украине.

Помимо этого, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совершенно непонятно, как говорить о возможности переговоров по Украине на фоне соглашений Киева и Европы о поставках дальнобойных вооружений.

Позже стало известно, что ЕС собирается перевести Украине первый транш из нового 90-миллиардного кредита в размере 5,9 миллиарда евро на беспилотники уже в июне, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас

Молдавии. На это председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны, выделяя Киеву деньги на беспилотники, фактически финансируют удары по самим себе. По словам председателя Госдумы, украинские беспилотники продолжают штурмовать европейские страны, а в понедельник стало известно об очередных взрывах дронов в Латвии

Песков о переговорах с Киевом после удара ВСУ по пассажирскому поезду

Симферополь. Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя атаку на пассажирский поезд Москва

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в " Гранд Сервис Экспрессе ".

Сегодня на фоне террористических действий Киева трудно представить возможность переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что действия Киева, такие как удар по поезду Москва - Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию.

Также Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва - Симферополь преступным действием киевского режима.

МИД РФ призывает международные структуры, суверенные державы и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских БПЛА на поезда в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . Более того, киевский режим своей атакой на пассажирский поезд в Крыму вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права. Захарова добавила, что Москва решительно осуждает военные преступления Киева в отношении поездов в Крыму. Неонацистский режим в Киеве продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России при неудачах своих вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ. В заключении, Захарова отметила, что атаки ВСУ на гражданское население не переломят ситуацию на поле боя.