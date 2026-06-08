Врач рассказала, чем вреден сон на животе

Краткий пересказ от РИА ИИ Сон на животе может привести к болям в шее, отекам по утрам и преждевременным морщинам.

Сон на животе минимизирует храп, но не исключает возможность остановок дыхания во время сна (апноэ).

Оптимальной позой для сна врач считает сон на боку.

МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Сон на животе может привести к болям в шее, отекам по утрам и преждевременным морщинам, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"Сон на животе имеет свои минусы. Чтобы дышать, вы вынуждены повернуть голову набок, что может быть причиной болей в шее. Позвоночник в целом не имеет естественной поддержки, прогибается там, где не должен. Лицо "утыкается" в подушку, что ведет к отекам по утрам и преждевременным морщинам", - сказала врач.

При этом Магомедова отметила, что сон на животе минимизирует храп. Однако, по ее словам, на практике встречаются пациенты с апноэ (временные остановки дыхания во время сна) и на животе.