Врач рассказала, чем вреден сон на животе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сон на животе может привести к болям в шее, отекам по утрам и преждевременным морщинам.
- Сон на животе минимизирует храп, но не исключает возможность остановок дыхания во время сна (апноэ).
- Оптимальной позой для сна врач считает сон на боку.
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Сон на животе может привести к болям в шее, отекам по утрам и преждевременным морщинам, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Сон на животе имеет свои минусы. Чтобы дышать, вы вынуждены повернуть голову набок, что может быть причиной болей в шее. Позвоночник в целом не имеет естественной поддержки, прогибается там, где не должен. Лицо "утыкается" в подушку, что ведет к отекам по утрам и преждевременным морщинам", - сказала врач.
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При этом Магомедова отметила, что сон на животе минимизирует храп. Однако, по ее словам, на практике встречаются пациенты с апноэ (временные остановки дыхания во время сна) и на животе.
"Во время сна положение тела меняется, вряд ли получится уснуть и проснуться в одной позе. Но для людей с храпом положение на спине может усилить храп и даже вызвать остановки дыхания. Сон на животе создает некоторую нагрузку на позвоночник, поэтому оптимальнее сон на боку", - добавила специалист.
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