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В Дагестане завели дело из-за угрозы обрушения бетонной плиты в доме - РИА Новости, 08.06.2026
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16:34 08.06.2026
В Дагестане завели дело из-за угрозы обрушения бетонной плиты в доме

В Дагестане завели дело из-за угрозы падения бетонной плиты в многоэтажном доме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
  • В одном из многоквартирных домов в Хасавюрте фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
  • Должностные лица организации, ответственной за содержание дома, плохо исполняли обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации жилого фонда.
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Дагестане в связи с тем, что в одном из многоквартирных домов в городе Хасавюрте фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться на людей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что в одном из многоквартирных домов города Хасавюрта образовалась трещина, а фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться", – говорится в сообщении.
Отмечается, что опасный участок огорожен сигнальной лентой, но тем не менее под местом возможного падения ежедневно проходят местные жители. По версии следствия, должностные лица организации, ответственной за содержание и обслуживание многоквартирного дома, плохо исполняли обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации жилого фонда.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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