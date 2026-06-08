В Дагестане завели дело из-за угрозы обрушения бетонной плиты в доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
- В одном из многоквартирных домов в Хасавюрте фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться.
- Должностные лица организации, ответственной за содержание дома, плохо исполняли обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации жилого фонда.
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Дагестане в связи с тем, что в одном из многоквартирных домов в городе Хасавюрте фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться на людей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что в одном из многоквартирных домов города Хасавюрта образовалась трещина, а фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться", – говорится в сообщении.
Отмечается, что опасный участок огорожен сигнальной лентой, но тем не менее под местом возможного падения ежедневно проходят местные жители. По версии следствия, должностные лица организации, ответственной за содержание и обслуживание многоквартирного дома, плохо исполняли обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации жилого фонда.