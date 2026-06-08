В Дагестане завели дело из-за угрозы обрушения бетонной плиты в доме

МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Дагестане в связи с тем, что в одном из многоквартирных домов в городе Хасавюрте фрагмент бетонной плиты находится в аварийном состоянии и может обрушиться на людей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.