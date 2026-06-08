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Над Ираном, Ираком и Сирией полностью прекращено движение воздушных судов - РИА Новости, 08.06.2026
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08:46 08.06.2026 (обновлено: 09:27 08.06.2026)
Над Ираном, Ираком и Сирией полностью прекращено движение воздушных судов

Flightradar: над Ираном, Ираком и Сирией прекращено движение воздушных судов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушные пространства над Ираном, Ираком и Сирией временно закрыты и в настоящее время свободны от воздушных судов.
  • Из Израиля, который также объявил о закрытии воздушного пространства, вылетают три самолета.
  • Власти Ирака объявили о закрытии на 72 часа воздушного пространства страны после запуска иранских ракет по Израилю.
ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Воздушные пространства над Ираном, Ираком, Сирией полностью свободны от воздушных судов, из Израиля вылетают три гражданских судна, выяснили РИА Новости на основе данных портала Flightradar 24.
Так, в воздушных пространствах Ирана, Ирака и Сирии, которые объявили о временном закрытии неба из-за обменов ударами между Израилем и Ираном, в настоящее время нет ни одного самолета. В то же время из Израиля, который также объявил о закрытии воздушного пространства, сейчас вылетают три самолета, в том числе в Будапешт и Афины. Еще одно воздушное судно совершает внутренний перелет из Хайфы в Эйлат, но держится ближе к воздушном пространству Иордании, где наблюдается большое скопление самолетов.
© Flightradar24Воздушное пространство над Ираном, Ираком, Сирией
Воздушное пространство над Ираном, Ираком, Сирией - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Flightradar24
Воздушное пространство над Ираном, Ираком, Сирией
После запуска иранских ракет по Израилю в ночь на понедельник власти Ирака объявили о закрытии на 72 часа воздушного пространства страны. Сирия заявила, что аэропорт Дамаска закрывается на 12 часов, а также воздушное пространство над югом страны после взрывов от перехвата ракет из Ирана в небе над Дамаском.
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