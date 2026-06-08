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Синнер пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
17:54 08.06.2026 (обновлено: 18:01 08.06.2026)
Синнер пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном

Первая ракетка мира Синнер пропустит турниры перед Уимблдоном из-за болезни

© Фото : Пресс-служба Australian OpenЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Янник Синнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер проходит обследование в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане и пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном.
  • Итальянец не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции, уступив Хуану Мануэлю Черундоло.
  • Во время матча на Открытом чемпионате Франции Синнер испытывал недомогание, включая головокружение.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проходит обследование в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане и пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, после вылета с "Ролан Гаррос" теннисист прошел углубленные медицинские обследования в Турине. Затем Синнер взял несколько дней отдыха, после чего обратился в больницу Сан-Раффаэле в Милане для дальнейших клинических проверок.
Синнер возобновит тренировки в среду в Монте-Карло. Подчеркивается, что он не планирует участвовать в турнирах до Уимблдона.
Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло в пятисетовом противостоянии. В третьем сете итальянец вел 5:1, однако позже проиграл три гейма подряд, обратился к арбитру, сказав, что испытывает головокружение и хочет вызвать рвоту, и покинул корт. Теннисист вернулся спустя пять минут, но проиграл свою подачу и впоследствии сет. Температура в Париже превышала 30 градусов. Итальянец на пресс-конференции заявил, что перед матчем проснулся с недомоганием.
Синнеру 24 года. В прошлом году он дошел до финала турнира, где в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. "Ролан Гаррос" - единственный турнир Большого шлема, который не выигрывал Синнер. Всего на его счету 29 титулов под эгидой АТР, четыре из которых были взяты на турнирах Большого шлема.
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