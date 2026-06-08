Синнер пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проходит обследование в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане и пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном, сообщает La Gazzetta dello Sport.