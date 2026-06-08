Синнер пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Янник Синнер проходит обследование в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане и пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном.
- Итальянец не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции, уступив Хуану Мануэлю Черундоло.
- Во время матча на Открытом чемпионате Франции Синнер испытывал недомогание, включая головокружение.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проходит обследование в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане и пропустит турниры на травяном покрытии перед Уимблдоном, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Синнер возобновит тренировки в среду в Монте-Карло. Подчеркивается, что он не планирует участвовать в турнирах до Уимблдона.
Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло в пятисетовом противостоянии. В третьем сете итальянец вел 5:1, однако позже проиграл три гейма подряд, обратился к арбитру, сказав, что испытывает головокружение и хочет вызвать рвоту, и покинул корт. Теннисист вернулся спустя пять минут, но проиграл свою подачу и впоследствии сет. Температура в Париже превышала 30 градусов. Итальянец на пресс-конференции заявил, что перед матчем проснулся с недомоганием.
Синнеру 24 года. В прошлом году он дошел до финала турнира, где в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. "Ролан Гаррос" - единственный турнир Большого шлема, который не выигрывал Синнер. Всего на его счету 29 титулов под эгидой АТР, четыре из которых были взяты на турнирах Большого шлема.
Бублик попросил Андрееву научить его играть в теннис
7 июня, 12:21