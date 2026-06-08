Пассажиров трех поездов везут автобусами в Симферополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атаки дрона на поезд в Крыму пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь на автобусах.
- Остановлены пять поездов в Крым и три поезда, следующие из республики.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пассажиров трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, еще восемь составов остановлены, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
"В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов: №68 Москва - Симферополь, отправлением 6 июня, №77 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 6 июня, №7 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 6 июня", - говорится в сообщении перевозчика.
Отмечается, что остановлены пять поездов в Крым: №316 (Адлер - Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой на 3,5 часа; №25 (Минеральные Воды - Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой около двух часов; №92 (Москва - Севастополь), отправлением 6 июня с задержкой на три часа; №173 (Москва - Евпатория), отправлением 6 июня с задержкой в 2,5 часа; №28 (Москва - Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой 1,5 часа.
Кроме того, по направлению из Крыма остановлены три поезда: №92 (Севастополь - Москва), отправлением 7 июня с задержкой около семи часов; №98 (Симферополь - Москва), отправлением 8 июня с задержкой 4,5 часа; №184 (Севастополь - Мурманск), отправлением 8 июня с задержкой около шести часов.