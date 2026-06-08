Стивен Сигал вручил гран-при циркового фестиваля "Идол" артистам из КНДР

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Голливудский актер, продюсер, режиссер Стивен Сигал стал почетным гостем X Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол". На церемонии закрытия смотра он вручил гран-при труппе "Канатоходцы" из КНДР.

Участников фестиваля "Идол" судит три жюри: зрительское, представителей СМИ и профессионалов цирка. Артисты, получившие золото от всех экспертов, выигрывают гран-при. За всю историю смотра эту высшую награду вручали трижды. "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ир из КНДР стали четвертыми абсолютными лауреатами.

Артисты исполняли сложнейшие и рискованные трюки, в том числе прыжок через четырех человек на канате. Как прокомментировал ведущий гала-шоу Эдгард Запашный, аналога этому трюку нет в мире.

В начале церемонии награждения он предупредил зрителей, что один из призов будет вручать большая голливудская звезда. Появление на манеже Стивена Сигала было одним из сюрпризов вечера.

Для вручения наград лауреатом фестиваля также были приглашены и другие звезды, среди них: Филипп Киркоров, Евгений Петросян, Юрий и Дмитрий Куклачевы, Стас Костюшкин, Алексей Немов.