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Стивен Сигал вручил гран-при циркового фестиваля "Идол" артистам из КНДР - РИА Новости, 08.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:43 08.06.2026 (обновлено: 11:52 08.06.2026)
Стивен Сигал вручил гран-при циркового фестиваля "Идол" артистам из КНДР

Стивен Сигал в Москве вручил гран-при фестиваля "Идол" цирковым артистам из КНДР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал вручает гран-при фестиваля "Идол" канатоходцам из КНДР
Стивен Сигал вручает гран-при фестиваля Идол канатоходцам из КНДР - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Стивен Сигал вручает гран-при фестиваля "Идол" канатоходцам из КНДР
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Голливудский актер, продюсер, режиссер Стивен Сигал стал почетным гостем X Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол". На церемонии закрытия смотра он вручил гран-при труппе "Канатоходцы" из КНДР.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТруппа "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ир (КНДР)
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Труппа "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ир (КНДР)
Участников фестиваля "Идол" судит три жюри: зрительское, представителей СМИ и профессионалов цирка. Артисты, получившие золото от всех экспертов, выигрывают гран-при. За всю историю смотра эту высшую награду вручали трижды. "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ир из КНДР стали четвертыми абсолютными лауреатами.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль циркового искусства "Идол" в Москве
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" в Москве
Артисты исполняли сложнейшие и рискованные трюки, в том числе прыжок через четырех человек на канате. Как прокомментировал ведущий гала-шоу Эдгард Запашный, аналога этому трюку нет в мире.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТруппа "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ир (КНДР)
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Труппа "Канатоходцы" под руководством Рим Ын Ир (КНДР)
В начале церемонии награждения он предупредил зрителей, что один из призов будет вручать большая голливудская звезда. Появление на манеже Стивена Сигала было одним из сюрпризов вечера.
Для вручения наград лауреатом фестиваля также были приглашены и другие звезды, среди них: Филипп Киркоров, Евгений Петросян, Юрий и Дмитрий Куклачевы, Стас Костюшкин, Алексей Немов.
Юбилейный, X Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" проходил в Большом московском цирке с 30 мая по 7 июня. В нем приняли участие артисты из 12 стран: России, Венгрии, КНР, КНДР, Мексики, Чили, Танзании, Эфиопии, Италии, Монголии, Кубы, Танзании. В профессиональном жюри также были представители нескольких государств, в том числе США, Франции, Испании. Гала-шоу и церемония награждения прошли 7 июня. Ведущими вечера стали Эдгард Запашный и Лера Кудрявцева.
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