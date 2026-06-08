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В российских школах может появиться гипоаллергенное меню - РИА Новости, 08.06.2026
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07:08 08.06.2026 (обновлено: 11:47 08.06.2026)
В российских школах может появиться гипоаллергенное меню

Попова: гипоаллергенное меню может появиться в школах в начале учебного года

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ученики школы обедают в столовой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах к началу учебного года, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Роспотребнадзор не препятствует применению шведских столов в школах, если они грамотно организованы, отметила Попова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах уже в начале этого учебного года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года", - сказала Попова.
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Она отметила, что во многих школах сейчас также популярны шведские столы. По словам Поповой, Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики.
"Если шведский стол в школе хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться в школе с удовольствием. Многие школы используют систему шведского стола", - добавила Попова.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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