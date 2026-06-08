В российских школах может появиться гипоаллергенное меню

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах к началу учебного года, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
- Роспотребнадзор не препятствует применению шведских столов в школах, если они грамотно организованы, отметила Попова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах уже в начале этого учебного года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Работа по формированию противоаллергенного меню в школах продолжается. Мы надеемся завершить ее к началу учебного года", - сказала Попова.
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Она отметила, что во многих школах сейчас также популярны шведские столы. По словам Поповой, Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики.
"Если шведский стол в школе хорошо и грамотно организован, то это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться в школе с удовольствием. Многие школы используют систему шведского стола", - добавила Попова.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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