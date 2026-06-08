Селюк попросит почтить память Загре на матче сборной Белоруссии

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Агент скончавшегося экс-футболиста ярославского "Шинника" Бена Азиза Загре Дмитрий Селюк сообщил РИА Новости о намерении организовать минуту молчания перед товарищеским матчем между командами Белоруссии и Буркина-Фасо.

"Завтра сборная Белоруссии играет с Буркина-Фасо. Буркина-Фасо - родная страна Бена. Я сделаю звонок, попрошу, чтобы перед матчем почтили его память минутой молчания", - сказал Селюк.