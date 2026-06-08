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Селюк попросит почтить память Загре на матче сборной Белоруссии - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
16:15 08.06.2026 (обновлено: 16:35 08.06.2026)
Селюк попросит почтить память Загре на матче сборной Белоруссии

Селюк попросит почтить память Загре на матче Белоруссия - Буркина-Фасо

© Фото : ФК "Шинник"Бен Азиз Загре
Бен Азиз Загре - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : ФК "Шинник"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агент экс-футболиста ярославского «Шинника» Бена Азиза Загре Дмитрий Селюк сообщил о его смерти.
  • Селюк намерен организовать минуту молчания перед товарищеским матчем между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо в память о футболисте.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Агент скончавшегося экс-футболиста ярославского "Шинника" Бена Азиза Загре Дмитрий Селюк сообщил РИА Новости о намерении организовать минуту молчания перед товарищеским матчем между командами Белоруссии и Буркина-Фасо.
В понедельник Селюк сообщил о смерти 27-летнего Загре. В апреле 2025 года у футболиста была обнаружена опухоль в ноге. В марте 2026 года он перенес ампутацию. Матч между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо состоится во вторник в Минске.
"Завтра сборная Белоруссии играет с Буркина-Фасо. Буркина-Фасо - родная страна Бена. Я сделаю звонок, попрошу, чтобы перед матчем почтили его память минутой молчания", - сказал Селюк.
В ходе игровой карьеры Загре выступал за ряд клубов, включая датский "Эсбьерг", португальскую "Виторию", казахстанский "Кайсар" и ярославский "Шинник", за который играл с февраля 2024 года. В составе клуба он провел 44 матча и забил четыре мяча. Загре завершил карьеру в июле 2025 года. На его счету один матч за сборную Буркина-Фасо.
 
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