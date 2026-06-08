Тренер сборной России назвал самых сильных соперников по матчам

Также собеседник агентства назвал желаемых соперников для сборной России, если бы их можно было выбирать без существующих ограничений. "Любой соперник из топ-10 мирового рейтинга. На самом деле со всеми интересно, особенно кто попал на чемпионат мира. Вот мы с Мали играли - очень организованная команда, на Кубке Африки забить им было невозможно. А все говорят: "Мали, да мы там их…" Просто никто не анализирует", - отметил специалист.