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Тренер сборной России назвал самых сильных соперников по матчам - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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14:11 08.06.2026 (обновлено: 14:14 08.06.2026)
Тренер сборной России назвал самых сильных соперников по матчам

Тренер сборной России Писарев: соперники по проигранным матчам особо не удивили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев заявил, что чилийцы и египтяне, которым сборная России уступила в товарищеских матчах, особо не удивили.
  • Писарев назвал среди самых сильных соперников сборной России за последние годы Сербию, Камерун и Нигерию.
  • Помощник главного тренера сборной России отметил, что желаемыми соперниками для национальной команды были бы команды из топ-10 мирового рейтинга.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости заявил, что чилийцы и египтяне, которым национальная команда уступила в товарищеских матчах, особо не удивили.
С сентября 2022 года по ноября 2025 года беспроигрышная серия сборной России насчитывала 23 матча и прервалась поражением от команды Чили (0:2). После этого национальная команда обыграла сборные Никарагуа (3:1) и Буркина-Фасо (3:0), сыграла вничью с командой Мали (0:0), а также уступила сборной Египта (0:1).
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"Если не брать тех же хорватов, с которыми мы сыграли последний матч в рамках отборочного турнира, выделю Сербию, Камерун и Нигерию. Чилийцы? Не сказал бы, что произвели какое-то особое впечатление. Просто так сложилось - два момента, два гола. Египет тоже ничем особо не удивил. Но это в любом случае были полезные для нас игры", - сказал Писарев, перечисляя самых сильных соперников сборной России за последние годы.
"Если выводить Европу за скобки, понятно, что это, в первую очередь, Латинская Америка - Аргентина, Бразилия. Топовые сборные! - отметил помощник главного тренера сборной России, рассуждая о желаемых соперниках национальной команды. - Японцы, я видел, в порядке, корейцы. В Азии мы со многими играли. У того же Ирана очень хорошая команда. Тоже участник чемпионата мира. Кстати, в ответе на прошлый вопрос забыл: с Катаром тоже хорошая игра была. Действующий победитель Кубка Азии, а мы хлопнули их в гостях со счетом 4:1".
Также собеседник агентства назвал желаемых соперников для сборной России, если бы их можно было выбирать без существующих ограничений. "Любой соперник из топ-10 мирового рейтинга. На самом деле со всеми интересно, особенно кто попал на чемпионат мира. Вот мы с Мали играли - очень организованная команда, на Кубке Африки забить им было невозможно. А все говорят: "Мали, да мы там их…" Просто никто не анализирует", - отметил специалист.
"Сейчас больше 200 стран играют в футбол. Это не прошлый век, когда было восемь участников чемпионата Европы и 16 — чемпионата мира. Это был весь топ. Сейчас все меняется в футболе очень быстро. И Азия, и Африка прибавили", - резюмировал Писарев.
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