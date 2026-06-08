Сальдо назвал заявления Зеленского о мирном урегулировании баснями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал баснями заявления Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию военного конфликта на Украине.
- Сальдо заявил, что никакого мира от нынешнего украинского режима ждать не приходится.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости назвал баснями заявления Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию военного конфликта на Украине.
"Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится", - сказал Сальдо на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.