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Сальдо назвал заявления Зеленского о мирном урегулировании баснями - РИА Новости, 08.06.2026
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05:51 08.06.2026
Сальдо назвал заявления Зеленского о мирном урегулировании баснями

Сальдо: никакого мира от киевского режима ждать не приходится

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал баснями заявления Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию военного конфликта на Украине.
  • Сальдо заявил, что никакого мира от нынешнего украинского режима ждать не приходится.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости назвал баснями заявления Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию военного конфликта на Украине.
"Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится", - сказал Сальдо на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоВладимир Зеленский
 
 
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