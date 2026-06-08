Сальдо оценил перспективы развития судоходства на побережье Азовского моря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Владимир Сальдо заявил о высокой перспективе развития судоходства между Херсонской областью и другими субъектами на побережье Азовского моря.
- Судоходство в настоящее время ограничено из-за активности вражеских беспилотных систем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Перспектива развития судоходства между Херсонской областью и другими субъектами на побережье Азовского моря - Ростовской областью и Краснодарским краем - очень высока, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Владимир Сальдо.
Он отметил, что в настоящий момент судоходство затруднено из-за активности вражеских беспилотных систем.
"Судоходство пока что еще ограничено, но перспектива его развития, перспектива даже каботажного сотрудничества между разными субъектами Российской Федерации, которые на побережье Азовского моря находятся, она очень высока, потому что мы напрямую можем отправлять грузы в порты Ростовской области, Краснодарского края", - сказал Сальдо.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.