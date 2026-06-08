Сальдо оценил перспективы развития судоходства на побережье Азовского моря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Перспектива развития судоходства между Херсонской областью и другими субъектами на побережье Азовского моря - Ростовской областью и Краснодарским краем - очень высока, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Владимир Сальдо.