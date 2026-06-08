В Росрыболовстве прокомментировали ограничение поставок рыбы из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия.

Ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на российский рынок, так как в России достаточно своего производства и поставки можно заместить другими странами.

При выявлении риска нарушения ветеринарной безопасности Россия может ввести дополнительные ограничения на поставки рыбы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Ограничение поставок рыбы из Армении на насыщение российского рынка никак не повлияет, в России достаточно своего производства и поставки можно заместить другими странами, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ПМЭФ.

Россельхознадзор на прошлой неделе по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. Служба с 21 по 27 мая 2026 года провела инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении , а также посетила фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными

"С точки зрения насыщения рынка, безусловно, это никак не повлияет, у нас достаточно своего производства форели, ну и плюс импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией", - сказал он.

Шестаков допустил, что при выявлении риска нарушения ветеринарной безопасности России могут вводиться дополнительные ограничения.

« "Кроме живой рыбы, еще поставляется и охлажденная рыба. Наверное, по ней также надо смотреть на те риски, которые могут возникнуть по ветеринарной безопасности", - отметил глава ведомства.