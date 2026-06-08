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В Росрыболовстве прокомментировали ограничение поставок рыбы из Армении - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:17 08.06.2026
В Росрыболовстве прокомментировали ограничение поставок рыбы из Армении

Шестаков: ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на рынок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОхлажденная рыба
Охлажденная рыба - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия.
  • Ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на российский рынок, так как в России достаточно своего производства и поставки можно заместить другими странами.
  • При выявлении риска нарушения ветеринарной безопасности Россия может ввести дополнительные ограничения на поставки рыбы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Ограничение поставок рыбы из Армении на насыщение российского рынка никак не повлияет, в России достаточно своего производства и поставки можно заместить другими странами, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ПМЭФ.
Россельхознадзор на прошлой неделе по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия. Служба с 21 по 27 мая 2026 года провела инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетила фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными
"С точки зрения насыщения рынка, безусловно, это никак не повлияет, у нас достаточно своего производства форели, ну и плюс импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией", - сказал он.
Шестаков допустил, что при выявлении риска нарушения ветеринарной безопасности России могут вводиться дополнительные ограничения.
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"Кроме живой рыбы, еще поставляется и охлажденная рыба. Наверное, по ней также надо смотреть на те риски, которые могут возникнуть по ветеринарной безопасности", - отметил глава ведомства.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении
2 июня, 14:57
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАрменияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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