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В Румынии призвали Европу отказаться от политики конфронтации с Россией - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:39 08.06.2026 (обновлено: 02:01 08.06.2026)
В Румынии призвали Европу отказаться от политики конфронтации с Россией

Румынский политик Шошоакэ призвала восстанавливать взаимодействие с Россией

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДиана Шошоакэ
Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Диана Шошоакэ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член румынского сената, евродепутат Диана Шошоакэ заявила о необходимости восстановления прагматичного взаимодействия с Москвой.
  • По мнению евродепутата, разрыв связей с Россией негативно сказался на экономике европейских государств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Странам Европы, и в частности Румынии, необходимо отказаться от политики конфронтации и начать восстанавливать прагматичное взаимодействие с Москвой, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ член румынского сената, евродепутат Диана Шошоакэ.
"Нам нужно восстанавливать взаимодействие с Российской Федерацией. Диалог и дипломатия - это единственный путь к стабильности в нашем регионе, мы не можем вечно строить стены", - подчеркнула Шошоакэ.
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По мнению евродепутата, разрыв связей с Россией ударил в первую очередь по экономике самих европейских государств, поэтому возвращение к сотрудничеству отвечает национальным интересам Румынии.
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