"Россети" планируют привлечь 300 миллиардов рублей на рефинансирование

"Планируем привлечь порядка 300 миллиардов рублей на рефинансирование и новое заимствование в районе 180 миллиардов рублей. В первую очередь мы рассматриваем облигационные инструменты, валютные риски брать не готовы", - сказал он.

Также он рассказал, что сегодня показатель долговой нагрузки по группе (соотношение долг/EBITDA) не превышает 2. "Это комфортный для нас показатель, который позволяет дополнительно привлекать средства и достаточно комфортно себя чувствовать на длинном горизонте. У нас есть дочерние компании, которые завершили год с показателем долг/EBITDA в пределах 0,5, а есть с показателем 5 – "Россети Сибирь", например", - пояснил гендиректор.