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"Россети" планируют привлечь 300 миллиардов рублей на рефинансирование - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
00:05 08.06.2026 (обновлено: 02:01 08.06.2026)
"Россети" планируют привлечь 300 миллиардов рублей на рефинансирование

Рюмин: "Россети" планируют привлечь 300 миллиардов рублей на рефинансирование

© Фото : "Россети Московский регион"Сотрудники компании "Россети Московский регион"
Сотрудники компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : "Россети Московский регион"
Сотрудники компании "Россети Московский регион". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Россети» планируют в 2026 году привлечь 300 миллиардов рублей на рефинансирование и 180 миллиардов рублей новых средств через облигации.
  • Общий долг в среднем по группе «Россети» не должен подниматься выше 1 триллиона рублей.
  • Показатель долговой нагрузки по группе (соотношение долг/EBITDA) не превышает 2, что является комфортным уровнем для привлечения дополнительных средств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. "Россети" планируют в 2026 году привлечь 300 миллиардов рублей долговых средств на рефинансирование и 180 миллиардов рублей новых средств через облигации, заявил журналистам на ПМЭФ-2026 гендиректор компании Андрей Рюмин.
"Планируем привлечь порядка 300 миллиардов рублей на рефинансирование и новое заимствование в районе 180 миллиардов рублей. В первую очередь мы рассматриваем облигационные инструменты, валютные риски брать не готовы", - сказал он.
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Рюмин добавил, что общий долг в среднем по группе не должен подниматься выше 1 триллиона рублей.
Также он рассказал, что сегодня показатель долговой нагрузки по группе (соотношение долг/EBITDA) не превышает 2. "Это комфортный для нас показатель, который позволяет дополнительно привлекать средства и достаточно комфортно себя чувствовать на длинном горизонте. У нас есть дочерние компании, которые завершили год с показателем долг/EBITDA в пределах 0,5, а есть с показателем 5 – "Россети Сибирь", например", - пояснил гендиректор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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