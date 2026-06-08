Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов.
- Риттер считает важным напоминание имен эмигрировавших в Канаду участников дивизии СС "Галичина".
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что Ярослав Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов.
Риттер также назвал важным напоминание имен эмигрировавших в Канаду участников дивизии СС "Галичина".
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"Даже если они мертвы, расскажите их историю так, чтобы каждый, кто услышит их имена, понял, что это бандеровцы, это последователи (Андрея - ред.) Мельника, члены организации украинских националистов", - сказал Риттер.
Ярослав Гунько - бывший солдат дивизии СС "Галичина", живущий в канадском городе Норт-Бей и отметивший в марте 2025 года свое 100-летие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.