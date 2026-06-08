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Риттер призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:46 08.06.2026
Риттер призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов

Экс-разведчик Риттер призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов.
  • Риттер считает важным напоминание имен эмигрировавших в Канаду участников дивизии СС "Галичина".
  • Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что Ярослав Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов.
"Не позволяйте им (Западу - ред.) рассказывать историю, потому что тогда они исказят ее", - сказал Риттер агентству, комментируя ситуацию с заочно обвиняемым в России украинским нацистом Ярославом Гунько, которого отказалась выдавать Канада.
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Риттер также назвал важным напоминание имен эмигрировавших в Канаду участников дивизии СС "Галичина".
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"Даже если они мертвы, расскажите их историю так, чтобы каждый, кто услышит их имена, понял, что это бандеровцы, это последователи (Андрея - ред.) Мельника, члены организации украинских националистов", - сказал Риттер.
Ярослав Гунько - бывший солдат дивизии СС "Галичина", живущий в канадском городе Норт-Бей и отметивший в марте 2025 года свое 100-летие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияКанадаСССРСкотт РиттерАлександр Бастрыкин
 
 
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