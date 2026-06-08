"Логика молока" направит 40 млрд рублей на развитие производств в регионах

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. "Логика молока" в рамках стратегии развития производственных мощностей в регионах присутствия планирует направить порядка 40 миллиардов рублей на реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба компании.

Эти инициативы получили развитие на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, компания подписала соглашения с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Кемеровской области – Кузбасса Ильей Середюком.

Документы предусматривают создание новых производств глазированных сырков и детского питания, а также реализацию проектов по автоматизации предприятий.

Кроме того, на полях форума руководство компании обсудило перспективы дальнейшего развития производственных мощностей в Московской области с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

"Развитие производства в регионах – это ключевое условие для того, чтобы качественные и полезные продукты оставались доступными для миллионов российских семей. Мы видим устойчивый рост спроса на молочную продукцию и поэтому последовательно расширяем мощности наших предприятий. Особенно здесь важно партнерство с региональными администрациями, которые помогают создавать условия для реализации новых проектов, внедрения современных технологий и развития инвестиционного потенциала территорий", – цитируется в сообщении генеральный директор "Логики молока" Якуб Закриев.

В компании отметили, что развитие региональных производств является одним из ключевых направлений инвестиционной программы и позволяет одновременно увеличивать объемы выпуска продукции, внедрять современные технологии и создавать новые рабочие места.