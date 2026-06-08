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"Логика молока" направит 40 млрд рублей на развитие производств в регионах - РИА Новости, 08.06.2026
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10:00 08.06.2026 (обновлено: 12:54 08.06.2026)
"Логика молока" направит 40 млрд рублей на развитие производств в регионах

"Логика молока" планирует направить 40 млрд рублей на производства в регионах

© Фото : Пресс-служба "Логики молока"Губернатор Кемеровской области Илья Середюк и генеральный директор "Логики молока" Якуб Закриев
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк и генеральный директор Логики молока Якуб Закриев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Логики молока"
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк и генеральный директор "Логики молока" Якуб Закриев
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. "Логика молока" в рамках стратегии развития производственных мощностей в регионах присутствия планирует направить порядка 40 миллиардов рублей на реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба компании.
Эти инициативы получили развитие на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, компания подписала соглашения с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Кемеровской области – Кузбасса Ильей Середюком.
Документы предусматривают создание новых производств глазированных сырков и детского питания, а также реализацию проектов по автоматизации предприятий.
Кроме того, на полях форума руководство компании обсудило перспективы дальнейшего развития производственных мощностей в Московской области с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
"Развитие производства в регионах – это ключевое условие для того, чтобы качественные и полезные продукты оставались доступными для миллионов российских семей. Мы видим устойчивый рост спроса на молочную продукцию и поэтому последовательно расширяем мощности наших предприятий. Особенно здесь важно партнерство с региональными администрациями, которые помогают создавать условия для реализации новых проектов, внедрения современных технологий и развития инвестиционного потенциала территорий", – цитируется в сообщении генеральный директор "Логики молока" Якуб Закриев.
В компании отметили, что развитие региональных производств является одним из ключевых направлений инвестиционной программы и позволяет одновременно увеличивать объемы выпуска продукции, внедрять современные технологии и создавать новые рабочие места.
Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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