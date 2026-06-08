Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Die Zeit поддержали встречу Владимира Путина и Герхарда Шредера, назвав переговоры необходимыми для поиска путей к миру и урегулированию конфликта.

Многие комментаторы отметили, что Шредер был одним из последних немецких лидеров, реально отстаивавших интересы Германии, и похвалили его за готовность поддерживать диалог с Москвой.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели газеты Die Zeit бурно отреагировали на встречу Владимира Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков , российский лидер встретился с немецким политиком в Кремле в пятницу, подробности беседы не разглашаются.

"Дорогие противники любых разговоров и переговоров в комментариях, вы вообще представляете, как это должно работать? Что вы понимаете в психологии переговоров и чего вы на самом деле добиваетесь? <…> Можно не любить Шредера , но, если у него есть доступ к Путину , этим можно пользоваться. Да, для (Канцлера ФРГ Фридриха — Прим. ред.) Мерца это был бы еще один удар, но это уже не так важно", — написал читатель.

"Шредер был канцлером с размахом и действительно отстаивал интересы Германии. Жаль, что сегодня мы от этого очень далеки", — отметил другой

"Нужно использовать любой шанс, чтобы прекратить конфликт! Все требуют мира, а Шредеру нельзя?" — выразил мнение третий.

"Владимир Путин принял Герхарда Шредера на встрече тет-а-тет". Очень хорошо — единственный канцлер, у которого была (и есть) настоящая смелость", — заключил еще один комментатор.

В последнее время в Евросоюзе все чаще призывают возобновить диалог с Москвой , развернулась дискуссия о том, кто мог бы выступать посредником. Путин выражал мнение, что лично для него в этой роли был бы предпочтительнее Шредер.

Тем не менее он оставлял выбор за самими европейцами, однако, по его словам, это должен быть лидер, которому они доверяют. Кроме того, глава государства подчеркивал, что это не может быть деятель, известный антироссийскими высказываниями. Он также не раз напоминал, что именно Европа , а не Россия отказалась от диалога.