Песков подвел итоги выступления Путина на ПМЭФ-2026

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ряд важнейших новостей прозвучал от президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.