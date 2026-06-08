Песков подвел итоги выступления Путина на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что на ПМЭФ-2026 прозвучал ряд важнейших новостей от президента России Владимира Путина.
- ПМЭФ прошел с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ряд важнейших новостей прозвучал от президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, напряженные были и четверг, и пятница на прошлой неделе у президента - Санкт-Петербургский международный экономический форум. Много новостей, важнейших новостей от президента", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.