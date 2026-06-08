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Психолог рассказала, как родителям поддержать выпускников после ЕГЭ - РИА Новости, 08.06.2026
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03:16 08.06.2026 (обновлено: 09:53 08.06.2026)
Психолог рассказала, как родителям поддержать выпускников после ЕГЭ

Психолог Саулина: родителям выпускника важно признать его заслуги

© РИА Новости / Александр КряжевСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клинический психолог Анна Саулина рекомендует родителям выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, признать их заслуги, разрешить им отдохнуть и помочь найти новые интересы.
  • Психолог советует хвалить выпускников за усилия и стратегии, а не за интеллект, и разрешить им «ничего не делать» первые две недели после экзаменов.
  • Если выпускник набрал низкий балл по ЕГЭ, главная задача родителей — контейнирование эмоций и предотвращение чувства стыда, без осуждения и поиска виноватых.
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Родителям выпускника, который успешно сдал ЕГЭ, важно признать его заслуги, разрешить ему отдохнуть, переключить фокус и помочь ему найти новые интересы, сообщила РИА Новости клинический психолог клиники "СОВА", КПТ-терапевт, супервизор Анна Саулина.
"В ситуации, когда выпускник успешно сдал экзамен, главное не попасть в постэкзаменационную депрессию, когда цель достигнута и наступает пустота. Поэтому важно: признание заслуг,… легализация отдыха,… переключение фокуса. Помогите найти новые интересы: спорт, творчество, путешествие, работа. Обсуждайте будущее как выбор пути, который будет интересен именно ребенку", - сказала Саулина.
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Психолог объяснила, что выпускника нужно хвалить не за интеллект, используя фразы "ты такой умный" и подобные, а за усилия и стратегии: "Ты отлично организовал свое время, смог справиться со стрессом". Она отметила, что это формирует установку на рост. Также важно разрешить выпускнику "ничего не делать" первые две недели, потому что мозгу нужно время на восстановление после стресса.
Если выпускник набрал низкий балл по ЕГЭ, по словам психолога, главная задача родителей – контейнирование эмоций и предотвращение чувства стыда.
"Шок, слезы, гнев, отрицание – нормальные стадии горя. Первые 24-48 часов режим тишины и принятия: не читайте лекций "я же говорила!", не ищите виноватых - репетиторов, школу, самого ребенка", - отметила Саулина.
Психолог рекомендует через несколько дней обсудить причины произошедшего, но без осуждения ребенка: нужно сместить фокус с "я неудачник" на "эта стратегия подготовки не сработала, нужна другая".
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