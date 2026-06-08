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Прокуратура начала проверку после возгорания ангара в Петербурга - РИА Новости, 08.06.2026
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20:24 08.06.2026
Прокуратура начала проверку после возгорания ангара в Петербурга

Прокуратура начала проверку после пожара в Калининском районе Петербурга

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту возгорания ангара на Минеральной улице.
  • При возгорании в ангаре частично обрушилась кровля, здание наполовину металлическое, наполовину кирпичное, горение происходит по всей площади.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после возгорания ангара около Финляндского вокзала в Калининском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в здании на Минеральной улице", - сообщили в пресс-службе.
В оперативных службах города РИА Новости проинформировали, что при возгорании в ангаре частично обрушилась кровля.
"Здание наполовину металлическое, наполовину кирпичное. Содержимое ангара неизвестно, происходит его горение по всей площади", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник в ангаре в Калининском районе Петербурга. По данным ГУ МЧС по городу, в настоящее время он локализован на площади 400 квадратных метров.
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