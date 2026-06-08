Прокуратура начала проверку после возгорания ангара в Петербурга

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту возгорания ангара на Минеральной улице.

При возгорании в ангаре частично обрушилась кровля, здание наполовину металлическое, наполовину кирпичное, горение происходит по всей площади.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после возгорания ангара около Финляндского вокзала в Калининском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в здании на Минеральной улице", - сообщили в пресс-службе.

В оперативных службах города РИА Новости проинформировали, что при возгорании в ангаре частично обрушилась кровля.

"Здание наполовину металлическое, наполовину кирпичное. Содержимое ангара неизвестно, происходит его горение по всей площади", - сказал собеседник агентства.