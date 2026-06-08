В ФТС ответили на вопрос о пробке на границе с Казахстаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Скопление транспортных средств на границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов.

ФТС напомнила, что не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией и осуществляет выборочную проверку в рамках системы СПОТ, которая не влияет на движение транспорта.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Скопление транспортных средств на границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В воскресенье в комитете госдоходов Минфина Казахстана заявили, что пробка на границе с РФ образовалась из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной.

« "В рамках СПОТ мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу", - заявили в таможенной службе.

Арменией. ФТС напомнили, что ведомство не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией , Казахстаном, Киргизией

"Таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. Проверка кодов осуществляется выборочно, не препятствуя перемещению грузов и транспортных средств, что подтверждается водителями", - указали в ФТС.

Даже в случае увеличения потока грузового транспорта таможенные органы готовы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, подчеркнули в ФТС.

В России с 1 июня заработала новая система контроля ввоза товаров из ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) российскими импортерам.