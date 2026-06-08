Рейтинг@Mail.ru
В ФТС ответили на вопрос о пробке на границе с Казахстаном - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 08.06.2026
В ФТС ответили на вопрос о пробке на границе с Казахстаном

ФТС: пробка на границе с Казахстаном не связана с работой таможенных органов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудник мобильной таможенной группы проверяет документы у водителя грузового автомобиля
Сотрудник мобильной таможенной группы проверяет документы у водителя грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудник мобильной таможенной группы проверяет документы у водителя грузового автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скопление транспортных средств на границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов.
  • ФТС напомнила, что не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией и осуществляет выборочную проверку в рамках системы СПОТ, которая не влияет на движение транспорта.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Скопление транспортных средств на границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС).
В воскресенье в комитете госдоходов Минфина Казахстана заявили, что пробка на границе с РФ образовалась из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной.
«
"В рамках СПОТ мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу", - заявили в таможенной службе.
В ФТС напомнили, что ведомство не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией.
"Таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. Проверка кодов осуществляется выборочно, не препятствуя перемещению грузов и транспортных средств, что подтверждается водителями", - указали в ФТС.
Даже в случае увеличения потока грузового транспорта таможенные органы готовы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, подчеркнули в ФТС.
В России с 1 июня заработала новая система контроля ввоза товаров из ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) российскими импортерам.
С помощью документации и QR-кода с предстоящей информацией о поставке товара и авансовой уплате обеспечительного платежа в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов) система позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты, а также обеспечивать законность оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ выступает Федеральная налоговая служба России.
Служба пограничников - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На границе России и Казахстана возникла пробка
7 июня, 18:39
 
ЭкономикаКазахстанРоссияБелоруссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала