Стало известно, когда пройдет премия "Герои РПЛ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм".
- На премии будут определены победители в спортивной категории и категории "Медиа, маркетинг и социальные проекты" в различных номинациях.
- Предусмотрена награда "Самый медийный футболист сезона".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 Российской премьер-лиги состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм", сообщается на сайте соревнования.
В спортивной категории будут определены лучший игрок сезона, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер, а также обладатели наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.
В категории "Медиа, маркетинг и социальные проекты" будут вручены награды в номинациях "Match Day сезона", "Промо сезона", "Видеоконтент сезона", "Мерч сезона", "Социальный проект сезона", "Лучшая программа о РПЛ", "Журналист или блогер сезона", "Лучший локальный журналист или блогер сезона", а также "Приз имени Василия Уткина" лучшему комментатору. Кроме того, предусмотрена награда "Самый медийный футболист сезона".
Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года. Приз лучшему игроку сезона поочередно получали вингер петербургского "Зенита" Малком, нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин и форвард "Краснодара" Джон Кордоба.
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