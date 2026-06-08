В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге 9 июня с 12 до 22 часов объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
- Причиной объявления «желтого» уровня стали ожидаемые гроза, дождь, ливни и ветер с кратковременным усилением до 15–20 метров в секунду.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы, ливня и сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 12 до 22 часов 9 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой, дождем и сильным ветром. Местами пройдут ливни. При грозе возможно кратковременное усиление ветра до 15-20 метров секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.