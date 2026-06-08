Поезд из Севастополя, остановленный в Керчи, отправился в Москву

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд "Таврия" Севастополь - Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в столицу, вскоре из Керчи отправятся еще два состава, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).