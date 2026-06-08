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Поезд из Севастополя, остановленный в Керчи, отправился в Москву - РИА Новости, 08.06.2026
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15:38 08.06.2026
Поезд из Севастополя, остановленный в Керчи, отправился в Москву

Ранее остановленный в Керчи поезд "Таврия" из Севастополя отправился в Москву

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поезд "Таврия" №092 Севастополь — Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в Москву.
  • В ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда: №174 Евпатория — Москва и №098 Симферополь — Москва.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд "Таврия" Севастополь - Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в столицу, вскоре из Керчи отправятся еще два состава, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд "Таврия" №092 Севастополь - Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в Москву. В ближайшее время из Керчи отправятся еще два поезда. Это №174 Евпатория - Москва и №098 Симферополь - Москва", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что поезда №007 Севастополь - Санкт-Петербург и №316 Симферополь - Адлер, которые будут сегодня отправлены из Крыма раньше своего графика, планируется ввести в стандартный график, начиная от станции Тамань.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Как сообщали в ГСЭ, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге в пути задерживаются девять составов.
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МоскваКерчьСевастопольСергей Аксенов (политик)Гранд Сервис ЭкспрессОбщество
 
 
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