Песков отметил интерес представителей бизнеса к ПМЭФ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к форуму (ПМЭФ - ред.)", - сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.