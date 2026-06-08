Песков отметил интерес представителей бизнеса к ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму.
- ПМЭФ в этом году проходил с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к форуму (ПМЭФ - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
В ПМЭФ приняли участие представители 142 стран
6 июня, 12:19