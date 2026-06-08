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Песков отметил интерес представителей бизнеса к ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:55 08.06.2026
Песков отметил интерес представителей бизнеса к ПМЭФ

Песков: все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к ПМЭФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2025
Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2025 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2025
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму.
  • ПМЭФ в этом году проходил с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, все представители бизнеса проявляют неподдельный интерес к форуму (ПМЭФ - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
В ПМЭФ приняли участие представители 142 стран
6 июня, 12:19
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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